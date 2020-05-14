У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що коронавірус COVID-19 може стати однією із постійних хвороб людини і ніколи не зникне.

Про це заявив керівник програм із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян, передає британська телерадіокомпанія ВВС.

“Важливо відкрито заявити: цей вірус може стати просто ще одним ендемічним вірусом у наших громадах, і він може ніколи не згаснути”, — сказав експерт.

За його словами, хоч ВІЛ не зник з нашого життя, проте ми навчилися співіснувати з цим вірусом.

Раян також зазначив, що не вірить, що хтось може передбачити, коли ця хвороба зникне.

“Важливо лишатися реалістами. Не думаю, що хтось може передбачити, коли ця хвороба (коронавірус — ред.) зникне”, — додав він.

За словами експерта, зараз у стадії розробки перебувають понад 100 потенційних вакцин, проте існують і такі хвороби як кір, які досі не пішли геть, хоч від них існують вакцини.