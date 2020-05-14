Про це заявив керівник програм із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян, передає британська телерадіокомпанія ВВС.
“Важливо відкрито заявити: цей вірус може стати просто ще одним ендемічним вірусом у наших громадах, і він може ніколи не згаснути”, — сказав експерт.
За його словами, хоч ВІЛ не зник з нашого життя, проте ми навчилися співіснувати з цим вірусом.
Раян також зазначив, що не вірить, що хтось може передбачити, коли ця хвороба зникне.
“Важливо лишатися реалістами. Не думаю, що хтось може передбачити, коли ця хвороба (коронавірус — ред.) зникне”, — додав він.
За словами експерта, зараз у стадії розробки перебувають понад 100 потенційних вакцин, проте існують і такі хвороби як кір, які досі не пішли геть, хоч від них існують вакцини.
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