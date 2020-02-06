У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що, з огляду на нинішню тенденцію до онкологічних захворювань, через 20 років кількість хворих на рак може збільшитися на 61%.

Про це сказано в звіті ВООЗ від 4 лютого.

У період з 2000 по 2015 рік ймовірність смертельного результату при онкологічному захворюванні знизилася на 20% в країнах з високим рівнем доходу і на 5% в країнах з низьким рівнем доходу. При цьому, в країнах з високим рівнем доходу в 90% випадків держава має інструменти і ресурси, щоб надати пацієнту послуги комплексного лікування від онкології. У країнах з низьким рівнем доходу допомогу від держави отримують лише 15% пацієнтів.

“Це тривожний сигнал, який спонукає нас до дій щодо усунення неприпустимих нерівностей між службами онкологічної допомоги в багатих і бідних країнах. При наявності у людей доступу до систем первинної і спеціалізованої медичної допомоги стане можливим виявлення онкологічних захворювань на ранній стадії, їх ефективне лікування і повне зцілення. Рак не повинен бути смертним вироком ні для кого і ніде”, – заявив помічник гендиректора ВООЗ з питань загального охоплення послугами охорони здоров’я та інфекційних і неінфекційних захворювань Рен Мінх.

Гендиректор організації Тедрос Адханом Гебрейесус вважає, що саме завдяки активним заходам в боротьбі проти онкозахворювань щонайменше 7 млн ​​хворих на рак можна буде врятувати в найближчі 10 років.

Наприклад, боротьба зі зловживанням тютюном може привести до скорочення випадків захворювань на рак на 25%. Якщо робити вакцинацію проти вірусу папіломи, можна уникнути онкології печінки і шийки матки.

Також в організації нагадали, що в 2012 році від ракових захворювань померли 8,2 млн осіб, в 2018-м – майже 10 млн. осіб.