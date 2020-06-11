Його заяву наводить російський “Інтерфакс”.

“Це, звичайно, незвично, що кількість смертей відносно кількості підтверджених випадків є дуже низькою”, – заявив представник ВООЗ.

При цьому, він відзначив велику кількість проведених тестів на COVID-19.

Райан не вірить в статистку щодо смертності, надану Росією. Він пояснив, що вона аномально низька, якщо порівнювати з іншими країнами. Через це він попросив російських медиків пояснити – як вони фіксують смерть, як наслідок зараження коронавірусом COVID-19.

Він звернув увагу на те, що існує стандарт офіційного підтвердження смерті, розроблений ВООЗ, який надано кожній державі-члену організації для належної сертифікації летальних випадків серед тих, хто заразилися COVID-19.

Згідно з останніми даними, в Росії підтвердили майже 494 тисячі випадків зараження коронавірусом. Померли від ускладнень 6358 людей, вилікувалися – більше 252 тисяч. У столиці Росії, Москві, за останню добу померли 59 осіб, у яких було діагностовано коронавірус, однак влада вирішила пом’якшити карантин.