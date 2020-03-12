Про це повідомив у коментарі виданню DW представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт.

За його словами, українська медицина зможе відреагувати на спалах. Хабіхт уточнив, що в Україні розроблена система швидкого оповіщення про можливі випадки зараження коронавірусом.

“Тут є лікарні, лікарі, медичний персонал, і якщо подивитися, як швидко відбувається обмін інформацією між усіма зацікавленими сторонами, то Україна – не найслабша в розрізі системи охорони здоров’я”, – вважає Хабіхт.

Він зазначив, що Україна швидко адаптується і вносить зміни для вирішення проблеми поширення коронавірусу.

Хабіхт також поінформував, що протягом тижня в Україні будуть працювати три місії ВООЗ. Одна з них вже знайомиться з тим, як в нашій країні роблять аналіз на підтвердження коронавірусу (в Центрі громадського здоров’я України в Києві). Ще одна місія ВООЗ відвідає Чернівці, де зареєстрований підтверджений випадок зараження у чоловіка, котрий нещодавно повернувся з Італії.

За словами Хабіхта, ВООЗ організовує подібні місії і в інші країни, щоб підтримати їх в реагуванні на спалах захворювання. Їхня діяльність зосереджується не лише на епідеміології, а й на клінічному веденні випадків інфікування коронавірусом.