У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прийняли рішення відкликати заяву про те, що коронавірус COVID-19 рідко передається від безсимптомних пацієнтів.

Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Він зазначив, що відсоток випадків зараження коронавірусом від безсимптомних пацієнтів дійсно досить низький, але говорити про ймовірність зараження поки рано. Райан зробив акцент на тому, що цей аспект ще потрібно ретельно вивчити.

Як відомо, раніше технічний керівник програми ВООЗ Марія ван Керховен заявила, що випадки, коли людина з безсимптомним перебігом захворювання передає інфекцію іншій людині, дуже рідкісні. Її заява викликала хвилю скептицизму. Зокрема, йшлося про те, що така заява представниці ВООЗ ставить під сумнів доцільність маскового режиму і необхідність соціального дистанціювання.

У відповідь ван Керховен заявила, що її неправильно зрозуміли, оскільки мова йшла тільки про певні модельі дослідженнях, а не про ситуацію в світі в цілому.

“Я не мала на увазі політику ВООЗ, а просто намагалася систематизувати те, що ми знаємо”, – пояснила вона.

Наразі дослідження показують, що близько 16% населення можуть переносити COVID-19 без симптомів, при цьому окремі вчені припускають, що до 40% глобальної передачі може відбуватися від безсимптомних індивідуумів. ВООЗ пропонує розділяти тих, у кого не проявляються явні ознаки захворювання, на асимптоматичних і предсимптоматичних (тих, у кого симптоми розвиваються пізніше) носіїв, це теж могло викликати плутанину.