У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що Білорусії необхідно ввести обмежувальні заходи в світлі стримування поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили на сайті ВООЗ.

Таку рекомендацію надала група експертів, яка раніше відвідала Білорусь для оцінки дій уряду під час епідемії.

“Заходи громадської охорони здоров’я в масштабах всієї спільноти, що включають фізичне дистанціювання, можуть допомогти запобігти і сповільнити поширення вірусу”, – зазначив керівник групи експертів доктор Патрік О’Коннор.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією владі країни порадили припинити масові зібрання. Йдеться про релігійні, спортивні і культурні заходах.

Також рекомендується ввести карантин для людей, які контактували з хворими COVID-19.

Уряду рекомендували забезпечити дистанційну зайнятість для населення, а також обмежити пересування громадян без крайньої необхідності.

У відповідь на такі рекомендації президент Олександр Лукашенко заявив, що місію запросили, щоб “розвіяти всі сумніви і недовіру до офіційної інформації”.

“Вони до нас любові не мають. Це міжнародна організація, у якій досить політики. Вони пройшлися всюди, пішли навіть в палати, чого я не очікував. Вони нам багато радили, аж до карантину, можливо, комендантська година. Як фахівці, вони кажуть: влада не бреше. Все як є, так і говорять”, – заявив він.

Як відомо, з початку пандемії коронавірусу Білорусь не закривала свої кордони, не зупиняла роботу підприємств, магазинів, закладів харчування та освіти. У Білорусі досі немає заборони на масові заходи.

У ВООЗ зазначили, що число зареєстрованих випадків COVID-19 в Білорусі швидко зростає, причому на 20 квітня їх було 6264.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти носіння масок дітьми в школах, назвавши це “неймовірною дурістю”.