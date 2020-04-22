Про це повідомили на сайті ВООЗ.
Таку рекомендацію надала група експертів, яка раніше відвідала Білорусь для оцінки дій уряду під час епідемії.
“Заходи громадської охорони здоров’я в масштабах всієї спільноти, що включають фізичне дистанціювання, можуть допомогти запобігти і сповільнити поширення вірусу”, – зазначив керівник групи експертів доктор Патрік О’Коннор.
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією владі країни порадили припинити масові зібрання. Йдеться про релігійні, спортивні і культурні заходах.
Також рекомендується ввести карантин для людей, які контактували з хворими COVID-19.
Уряду рекомендували забезпечити дистанційну зайнятість для населення, а також обмежити пересування громадян без крайньої необхідності.
У відповідь на такі рекомендації президент Олександр Лукашенко заявив, що місію запросили, щоб “розвіяти всі сумніви і недовіру до офіційної інформації”.
“Вони до нас любові не мають. Це міжнародна організація, у якій досить політики. Вони пройшлися всюди, пішли навіть в палати, чого я не очікував. Вони нам багато радили, аж до карантину, можливо, комендантська година. Як фахівці, вони кажуть: влада не бреше. Все як є, так і говорять”, – заявив він.
Як відомо, з початку пандемії коронавірусу Білорусь не закривала свої кордони, не зупиняла роботу підприємств, магазинів, закладів харчування та освіти. У Білорусі досі немає заборони на масові заходи.
У ВООЗ зазначили, що число зареєстрованих випадків COVID-19 в Білорусі швидко зростає, причому на 20 квітня їх було 6264.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти носіння масок дітьми в школах, назвавши це “неймовірною дурістю”.
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