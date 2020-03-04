Про це він поінформував сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.
“Швидше за все, ми з вами станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні. Однак суть полягає в готовності системи охорони здоров’я України протидіяти спалахам цього захворювання, у міру продовження реалізації реформи охорони здоров’я, модернізації, осучаснення стаціонарів, лікарень, відділень невідкладної допомоги. Йдеться про всі заходи стримування і реагування на спалах коронавірусу”, – наголосив Хабіхт.
Коментуючи перший випадок коронавірусу в Україні, він заявив, що це не було несподіванкою.
“Мушу констатувати, що це не є несподіваною ситуацією. Вірус був завезений в Україну. Необхідно відзначити, що його діагностували дуже швидко”, – повідомив Хабіхт.
Представник ВООЗ нагадав, що наразі потрібно часто мити руки, а якщо захворіли – залишатися вдома, звертатися до лікаря в разі потреби.
Хабіхт уточнив, що “більшість випадків захворювання мають легкий характер”.
(На відео – з 5:00 і 11:17)
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- Станом на середу, 4 березня, в Україні є ще шість підозр на коронавірус COVID-19.
- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.