Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що в нашій країні, швидше за все, збільшиться кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19, проте панікувати не варто.

Про це він поінформував сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.

“Швидше за все, ми з вами станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні. Однак суть полягає в готовності системи охорони здоров’я України протидіяти спалахам цього захворювання, у міру продовження реалізації реформи охорони здоров’я, модернізації, осучаснення стаціонарів, лікарень, відділень невідкладної допомоги. Йдеться про всі заходи стримування і реагування на спалах коронавірусу”, – наголосив Хабіхт.

Коментуючи перший випадок коронавірусу в Україні, він заявив, що це не було несподіванкою.

“Мушу констатувати, що це не є несподіваною ситуацією. Вірус був завезений в Україну. Необхідно відзначити, що його діагностували дуже швидко”, – повідомив Хабіхт.

Представник ВООЗ нагадав, що наразі потрібно часто мити руки, а якщо захворіли – залишатися вдома, звертатися до лікаря в разі потреби.

Хабіхт уточнив, що “більшість випадків захворювання мають легкий характер”.

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(На відео – з 5:00 і 11:17)