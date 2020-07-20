У Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли, коли з'явиться вакцина від коронавірусу.

Про це повідомило німецьке видання DW.

За словами заступниці голови ВООЗ Сумії Свамінатан, в даний момент проходять клінічні випробування більше 20 вакцин.



При цьому, як стверджують в ВООЗ, результати остаточної вакцини можуть бути отримані на початку наступного року.

Уточнюється, що те, що антитіла до коронавірусу можуть зникати через якийсь час, не свідчитиме як доказ про відсутність набутого імунітету.

Повідомляється, що масова вакцинація може початися у середині 2021 року.