У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про пришвидшення темпів поширення COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За словами Гебреісуса, багато країн вжили безпрецедентних заходів для зниження темпів поширення вірусу, однак вони “не повністю зупинили” це.

Голова ВООЗ наголосив, що, хоча в окремих країнах ситуація стабілізувалася, в глобальних масштабах говорити про поліпшення не доводиться.

“У всьому світі пандемія насправді прискорюється”, — сказав Гебреісус.

Лікар пов’язав збільшення темпів поширення вірусу із пом’якшенням карантинних заходів.

“Деякі країни переживають сплеск випадків, коли вони починають заново відкривати свої економіки. Більшість людей залишаються вразливими. Вірусу ще є куди рухатися”, — зазначив він.

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