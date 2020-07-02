Про це повідомляє Washington Post.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреес заявив, що через кілька місяців можуть бути перші успіхи.
“Розробки почалися майже відразу після того, як про коронавірус стало відомо. Наразі вже відомо про розробку 141 вакцини. Перші кандидати можуть бути через кілька місяців. Звичайно, немає гарантії повного захисту, але ми сподіваємося”, – сказав він.
- Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що наразі немає підтверджень того, що ті, хто переніс захворювання на коронавірус COVID-1 та має антитіла, захищений від повторного зараження.
- У квітні вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- За даними ВООЗ, що тепер ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу.