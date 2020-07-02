У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в світі розробляється 141 вакцина проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Washington Post.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреес заявив, що через кілька місяців можуть бути перші успіхи.

“Розробки почалися майже відразу після того, як про коронавірус стало відомо. Наразі вже відомо про розробку 141 вакцини. Перші кандидати можуть бути через кілька місяців. Звичайно, немає гарантії повного захисту, але ми сподіваємося”, – сказав він.