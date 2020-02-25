У віці 101 року померла математик NASA Кетрін Джонсон, чиї розрахунки допомогли американцям безпечно відправити в космос перші місії.

Про це пише видання The Verge.

Серед її численних досягнень: аналіз траєкторії суборбітального польоту Алана Шепарда в 1961 році.

Джонсон народилася у 1918 році. У 1937 році вона стала однією з трьох перших темношкірих студентів, які вступили до університету Західної Вірджинії. З 1953 року вона почала працювати в NASA.

Її робота була настільки невід’ємною частиною перших місій NASA, що Джон Гленн попросив перевірити комп’ютерні розрахунки свого польоту, перш ніж стати першим американським астронавтом на орбіті Землі в 1962 році.

Заслуги Джонсон були визнані у 2015 році, коли вона отримала Президентську медаль Свободи, найвищу нагороду, що присуджується цивільним особам, від президента Барака Обами. У 2017 році NASA назвало будівлю в її честь.