У Каїрі в віці 91 року помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак. Він займав президентську посаду 30 років: з 1981 по 2011 рр.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Експрезидент помер у військовому госпіталі через кілька тижнів після операції.

Ким був Хосні Мубарак

Мухаммед Хосні Сейід Мубарак народився 4 травня 1928 року в населеному пункті Кафр-ель-Мусайлах на півночі Єгипту.

Він був родом із небагатої сім’ї, але, незважаючи на це, в 1949 році з відзнакою закінчив військову академію (йому присвоїли чин лейтенанта). У 1952 році Мубарака призначили в ескадрилью винищувачів, а незабаром перевели в бомбардувальну авіацію.

У 1959-1960 роках він навчався в СРСР, де закінчив Фрунзенське військове авіаційне училище. У 1962-1963 роках Мубарак брав участь у громадянській війні в Ємені в складі єгипетського контингенту, командував бомбардувальною ескадрильєю.

Мубарак неухильно просувався по службових сходах, ставши в 1972 році очільником Військово-повітряної академії, а потім начальником штабу ВПС.

Крім того, він був командувачем ВПС Єгипту і заступником міністра оборони країни. На цій посаді Мубарак відіграв провідну роль у підготовці раптової атаки на війська Ізраїлю на Синайському півострові на початку війни Судного дня в 1973 році. Війна закінчилася поразкою Єгипту і його союзників. Але дії авіації, яка підтримувала з повітря наступ єгипетської бронетехніки, викликали повагу у єгиптян, і Мубарак став національним героєм.

6 жовтня 1981 року під час військового параду президент Єгипту Анвар Садат був убитий ісламістами. Мубарак, котрий перебував поруч із ним, був поранений у руку.

14 жовтня того ж року Хосні Мубарак зайняв посаду президента Єгипту, отримавши 98 % голосів на загальнонаціональному референдумі, на якому він був єдиним кандидатом. Новопризначений лідер країни відразу ввів надзвичайний стан. Після вступу на посаду він провів низку заходів із боротьби з корупцією. Були віддані під суд високопоставлені державні чиновники.

Опоненти називали Мубарака американською маріонеткою (США надавали йому мільярди доларів допомоги), а прихильники відзначали відносну стабільність, яку принесло Єгипту його правління.

Варто відзначити, що Мубарак зумів вивести Єгипет із ізоляції в арабському світі. Зокрема, він домігся відновлення членства країни в Лізі арабських держав і налагодив дипломатичні відносини з усіма арабськими країнами.

В економіці Мубарак домігся значного приросту ВВП країни, а також збільшення обсягу іноземного туризму.

Повалення і суд

Правління Мубарака тривало до 2011 року. Він переобирався більшістю голосів на референдумах в 1987, 1993 і 1999 роках. Голосування проходило по єдиній кандидатурі, висунутій Народними зборами.

У 2011 році Мубарак був змушений піти у відставку в результаті масових протестів в Єгипті, відомих як “арабська весна”.

Крім відставки президента, протестувальники вимагали скасування надзвичайного стану, боротьби з безробіттям, збільшення мінімальної заробітної плати, вирішення проблем нестачі житла, зростання цін на продовольство, свободу слова і підвищення рівня життя.

11 лютого 2011 року Хосні Мубарак склав з себе президентські повноваження.

Через чотири місяці він постав перед судом, а в 2012 році отримав довічний термін за звинуваченням у співучасті в розстрілі мирних протестувальників. Сам Мубарак заперечував, що наказував стріляти по протестувальниках.

У 2017 році касаційний суд Єгипту зняв з колишнього глави держави всі звинувачення в причетності до загибелі демонстрантів у дні революції 2011 року. Після цього Хосні Мубарак вийшов на свободу.

Мубарак був одружений на дочці лікаря Сюзанні Сабет, від шлюбу з якою у нього народилося двоє синів – Алаа і Гамаль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от عمر علاء مبارك (@omaralaamubarak) 2 Фев 2020 в 9:12 PST