Про це повідомляє прес-служба Медичних сил ЗСУ.

“На 07.00 20 квітня в Збройних силах України зареєстровано 35 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали і 2 летальних випадки”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що за минулу добу зафіксовано 3 нових випадки коронавірусу. 2 хворих військовослужбовців проходять лікування в закладах охорони здоров’я Житомирської та Хмельницької області. Ще один військовий у Львівській області проходить лікування вдома.

Уточнюється, що стан хворих на даний момент задовільний.

Також повідомляється, що в Збройних силах знаходиться на самоізоляції вже 309 чоловік. Через три доби термін ізоляції закінчується у 38 військових.