Про це повідомляє прес-служба Медичних сил ЗСУ.
“На 07.00 20 квітня в Збройних силах України зареєстровано 35 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали і 2 летальних випадки”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що за минулу добу зафіксовано 3 нових випадки коронавірусу. 2 хворих військовослужбовців проходять лікування в закладах охорони здоров’я Житомирської та Хмельницької області. Ще один військовий у Львівській області проходить лікування вдома.
Уточнюється, що стан хворих на даний момент задовільний.
Також повідомляється, що в Збройних силах знаходиться на самоізоляції вже 309 чоловік. Через три доби термін ізоляції закінчується у 38 військових.
- Станом на 20 квітня в Україні зареєстровано 5710 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.