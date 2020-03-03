У ЗСУ буде призов офіцерів на строкову службу

Про це повідомляє агентство Міноборони “Армія Інформ”.

Уточнюється, що офіцерів запасу на службу в армію будуть призивати вже в 2020 році, проте залучати до участі в операції Об’єднаних сил на Донбасі їх при цьому не будуть.

“Мова йде про офіцерів запасу у віці до 43 років, які не проходили військової служби, але закінчили кафедри військової підготовки, отримали військове звання офіцерського складу та які перебувають у запасі. Для цієї категорії військових відповідно до Закону “Про військовий обов’язок і військову службу” передбачена військова служба за призовом для осіб офіцерського складу. Рішення про призов щорічно приймає керівництво ЗС України. Про те, що офіцерів запасу призиватимуть 1 квітня, як повідомили деякі ЗМІ, я не впевнений. Тому що терміни призову, обсяги, військово-облікові спеціальності визначать накази Міноборони України та начальника Генерального штабу”, – пояснив начальник відділу комплектування офіцерським складом управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Сергій Волков.

В той же час полковник підкреслив, що на даний момент жодного наказу не видано, і терміни призову офіцерів не визначені, проте організаційно-планову роботу в військкоматах вже почали.

Спочатку офіцери повинні пройти медичний огляд.

“Потім у військкоматах проведуть атестаційні комісії, і після цього офіцерів можуть закликати на військову службу – на 18 місяців. Закликають шляхом зарахування слухачами курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації військових вузів. Три місяці дано на підготовку за військово-обліковою спеціальністю. І потім – призначення для проходження військової служби, як правило, не в бойових частинах ЗСУ”, – розповів Волков.