У Збройних силах України за минулу добу, 12 червня, коронавірус COVID-19 зафіксували у 19 осіб. Сімох з них ушпиталили.

Про це повідомили на сторінці командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

“За минулу добу зареєстровано дев’ятнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установах охорони здоров’я знаходиться 7 осіб”, – сказано в повідомленні.

На сьогодні в ЗСУ 173 пацієнти з коронавірусом.

З початку епідемії 169 осіб одужали, але четверо померли.

Унаслідок контактів із зараженими на ізоляції й самоізоляції перебувають 536 осіб.