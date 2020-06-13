Про це повідомили на сторінці командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.
“За минулу добу зареєстровано дев’ятнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установах охорони здоров’я знаходиться 7 осіб”, – сказано в повідомленні.
На сьогодні в ЗСУ 173 пацієнти з коронавірусом.
З початку епідемії 169 осіб одужали, але четверо померли.
Унаслідок контактів із зараженими на ізоляції й самоізоляції перебувають 536 осіб.
- За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом, що є найбільшою добовою кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.