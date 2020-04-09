Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України у Facebook.
“9 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 2 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що коронавірус виявили у військовослужбовця Васильківського гарнізону, який був напередодні госпіталізований з попереднім діагнозом “пневмонія”. Наразі він перебуває у госпіталі та отримує симптоматичне лікування. Стан здоров’я військового задовільний.
Також коронавірус підтвердили у військовослужбовця однієї з військових частин Мелітополя, який з кінця березня перебував на самоізоляції після контакту з особами, у яких підтвердили COVID-19.
29 березня у чоловіка підвищилася температура. Швидкі тести, які зробили на початку квітня, показали негативний результат. Але 9 квітня ПЛР-тестування підтвердило діагноз коронавірус.
Стан здоров’я хворого задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.
Військові, які з ними контактували, перебувають на самоізоляції.
- Раніше повідомлялося, що у Збройних силах України зафіксовано вже п’ять випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- У ЗСУ зафіксували першу смерть від COVID-19.