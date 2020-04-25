Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
“За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, – йдеться у повідомленні.
Четверо хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону м.Вінниця – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 2 військовослужбовці, Надвірнянська центральна лікарня – 1 працівник ЗС України), двоє військовослужбовців лікуються вдома під наглядом медичної служби (Львівська область -1 та Івано-Франківська область – 1). Стан здоров’я військовослужбовців задовільний, працівник ЗС України знаходиться у стані середньої важкості. Усі хворі отримують необхідне лікування.
Загалом у Збройних силах України обліковано 37 хворих на COVID-19. Також за період пандемії одужали 18 осіб, двоє померли.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 328 осіб. У 33 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчі три доби.
- Раніше повідомлялося, що кількість інфікованих COVID-19 в українській армії перевищила 50 осіб.
- У Збройних силах України зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу COVID-19.
- 7 квітня у ЗСУ зафіксували першу смерть від COVID-19.
- Станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.