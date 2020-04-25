У Збройних силах України за минулу добу зареєстрували ще шість випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

“За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Четверо хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону м.Вінниця – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 2 військовослужбовці, Надвірнянська центральна лікарня – 1 працівник ЗС України), двоє військовослужбовців лікуються вдома під наглядом медичної служби (Львівська область -1 та Івано-Франківська область – 1). Стан здоров’я військовослужбовців задовільний, працівник ЗС України знаходиться у стані середньої важкості. Усі хворі отримують необхідне лікування.

Загалом у Збройних силах України обліковано 37 хворих на COVID-19. Також за період пандемії одужали 18 осіб, двоє померли.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 328 осіб. У 33 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчі три доби.