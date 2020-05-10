За останню добу в Збройних силах України підтвердили два нові випадки коронавірусу, таким чином загальна кількість військових, у яких виявили COVID-19, збільшилася до 97.

Про це повідомили в командуванні медичних сил України.

“Станом на 7 ранку 10 травня в Збройних Силах України COVID-19 хворіє 41 осіб, видужали 54 людини, два летальних випадки”, – йдеться в повідомленні.

9 травня коронавірус діагностували у військовослужбовця Криворізького гарнізону і співробітника Вінницького гарнізону. Вони лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

Відзначається, що на ізоляції знаходяться 311 військових.

“Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома”, – зазначається в повідомленні.