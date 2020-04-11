Станом на 11 квітня в Збройних силах України підтвердили ще 7 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства оборони України.

“11 квітня в Збройних силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2”, – сказано в повідомленні.

Так, захворювання підтверджено у 2 військовослужбовців однієї з військових частин Хмельницького. З 27 березня вони перебували на самоізоляції після контакту з особою, у якої був підтверджений COVID-19.

Також коронавірус виявлено у 3-х військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя. Вони перебували на самоізоляції з 9 квітня після контакту з хворим військовим.

Крім того, захворів військовослужбовець із Київського гарнізону, який з 6 квітня перебував на самоізоляції після контакту з інфікованим.

Сьогодні надійшли результати їхніх ПЛР-тестувань, які підтвердили факт захворювання. Зараз стан здоров’я зазначених військовослужбовців задовільний. Вони проходять лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Ще 1 військовослужбовець Київського гарнізону з 3 квітня перебуває в Національному військово-медичному клінічному центрі “Головний військовий клінічний госпіталь” з попереднім діагнозом “пневмонія”. Сьогодні надійшли результати його ПЛР-тестування, які підтвердили факт захворювання. Стан здоров’я воїна задовільний. Він отримує симптоматичне лікування.

Військові, які контактували з хворими, відправлені на самоізоляцію.

Варто відзначити, що в ЗСУ є і перший випадок одужання від коронавірусу, про що поінформували в Командуванні Медичних сил Збройних сил України.

Одужала працівник ЗСУ, військовий лікар Хмельницького військового госпіталю, у якої захворювання було діагностовано 2 квітня. Два останніх лабораторних дослідження методом ПЛР дали негативний результат.

10 квітня лікаря виписали з Хмельницької інфекційної лікарні. Протягом двох тижнів вона перебуватиме вдома на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря.

Напередодні повідомлялося, що кількість українських військових, які захворіли на коронавірус COVID-19, збільшилася до 10. З сьогоднішніми даними кількість хворих зросла до 17.