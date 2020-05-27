У Збройних Силах України зафіксовано третій летальний випадок через коронавірус COVID-19. Всього за минулу добу у ЗСУ було виявлено чотири нових випадки захворювання.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

“У Збройних Силах України хворіє 57 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 102 особи. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 287 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 35 осіб. На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано третій летальний випадок від коронавірусу”, – повідомили у ЗСУ.

Зазначається, що помер працівник Збройних Сил України у Львівській області. Він хворів з 11 травня, лікувався вдома. 18 травня у зв’язку із погіршенням стану здоров’я працівник ЗСУ звернувся до міської лікарні Кам’яно-Бузького району Львівської області та того ж дня йому було виконано експрес-тест для виявлення ознак наявності COVID-19.

“Дослідження пацієнта показали негативний результат. Хворий отримував необхідне лікування, але 22 травня з відсутністю динаміки до покращення стану здоров’я він був скерований в Львівську туберкульозну лікарню, де було проведено лабораторне дослідження методом ПЛР-тестування, за результатами якого у працівника ЗС України підтвердженно захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 посмертно”, – йдеться у повідомленні.

За даними командування, за минулу добу зареєстровано чотири нових (один з них летальний) випадки захворювання на COVID-19. У закладах охорони здоров’я перебуває двоє військовослужбовців (Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону та Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ”). Ще один військовослужбовець (Київська область) перебуває на амбулаторному лікуванні. На 27 травня 2020 року запланована госпіталізація до Національного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ”.

“Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання. Наразі у Збройних Силах України обліковано – 162 особи, хворіє – 57 осіб, одужало – 102 особи, летальних – 3 випадки”, – додали у командуванні.