У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 21 новий випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомила прес–служба командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

Уточнюється, що госпіталізовані до медичних установ були 14 військових, стан здоров’я яких при цьому залишається задовільним.

Вдома на лікуванні під наглядом перебувають 5 військовослужбовців з військових частин Київської області.

В цілому станом на 28 червня в ЗСУ хворіють коронавірусом 179 військовослужбовців. При цьому померли від COVID–19 п’ять військових, а 310 одужали. На ізоляції знаходиться 669 військовослужбовців.