Про це повідомила прес–служба командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.
Уточнюється, що госпіталізовані до медичних установ були 14 військових, стан здоров’я яких при цьому залишається задовільним.
Вдома на лікуванні під наглядом перебувають 5 військовослужбовців з військових частин Київської області.
В цілому станом на 28 червня в ЗСУ хворіють коронавірусом 179 військовослужбовців. При цьому померли від COVID–19 п’ять військових, а 310 одужали. На ізоляції знаходиться 669 військовослужбовців.
- Станом на 28 червня в світі вже 10 млн 87 тис. 553 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19.