За минулу добу, 8 травня, в Збройних силах України підтвердили вісім нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це поінформували в прес-центрі Командування Медичних сил ЗСУ.

Так, станом на 9 травня на коронавірус хворіють 40 військових. При цьому від COVID-19 вже одужали 53 людини і двоє померли.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 314 людей.

“За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, – сказано в повідомленні.

Один із нововиявлених хворих знаходиться на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. У нього легкий перебіг захворювання.

Ще сім хворих, серед яких двоє військових і двоє працівників військових частин Харківського гарнізону, а також троє військовослужбовців Миколаївського гарнізону, лікуються вдома. Стан хворих задовільний, симптоми захворювання відсутні.

“Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома”, – зазначається в повідомленні.