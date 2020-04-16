Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
“На 07.00 16 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 28 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний”, – йдеться у повідомленні.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 274 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 40 осіб.
Зазначається, що за добу підтверджено 5 нових випадків COVID-19. Зокрема, у військовослужбовця Чернівецького гарнізону, що на початку квітня мав контакти із особами, які прибули з закордону та з 05.04 знаходився на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 10.04 вийшов на службу, але при цьому було виявлено підвищення температури, внаслідок чого був госпіталізований до Чернівецького військового госпіталю. Стан здоров’я задовільний, продовжує лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.
У трьох військовослужбовців різних військових частин Запорізького гарнізону, що з 09.04 знаходилися на самоізоляції у зв’язку з контактом з інфікованою особою. Стан здоров’я задовільний, продовжують лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.
У працівника Збройних Сил України Харківського гарнізону, що з 13.04 відповідно рекомендацій сімейного лікаря знаходилась на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Стан здоров’я задовільний, продовжує лікування у домашніх умовах.
- Раніше повідомлялося, що у Збройних силах України кількість хворих на коронавірус зросла до 23.
- 7 квітня у ЗСУ зафіксували першу смерть від COVID-19.
- Перший випадок COVID-19 зафіксовано серед прикордонників.
- В Україні станом на ранок 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 397 нових випадків.