У Збройних силах України (ЗСУ) за добу зафіксували сім нових випадків COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил Збройних сил України.

Станом на 25 червня в Збройних силах України 146 людина хворіє COVID-19. Всього за час епідемії одужали – 290 осіб, летальних випадків – п’ять.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) знаходиться 498 осіб.

У Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону на лікуванні знаходиться двоє військовослужбовців.

На лікуванні вдома знаходиться п’ять чоловік (Львівська область – четверо військовослужбовців і Дніпропетровська – один). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.