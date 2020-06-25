Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил Збройних сил України.
Станом на 25 червня в Збройних силах України 146 людина хворіє COVID-19. Всього за час епідемії одужали – 290 осіб, летальних випадків – п’ять.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) знаходиться 498 осіб.
У Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону на лікуванні знаходиться двоє військовослужбовців.
На лікуванні вдома знаходиться п’ять чоловік (Львівська область – четверо військовослужбовців і Дніпропетровська – один). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
- Раніше повідомлялося, що помер начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда. Причиною його смерті став коронавірус.