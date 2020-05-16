Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.
“Станом на 07:00 16 травня в ЗСУ хворіє 38 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 75 осіб та 2 летальних випадки”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебувають 202 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 38 осіб.
За минулу добу зареєстровано два нових випадки захворювання на COVID-19.
Двоє працівників ЗС України (Чернівецької та Вінницької області) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.
- Раніше повідомлялося, що у ЗСУ на коронавірус COVID-19 станом на ранок 15 травня хворіли 46 осіб, за добу було виявлено два випадки.