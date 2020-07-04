Про це повідомили в пресслужбі  командування медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10.00 4 липня в Збройних силах України хворіє 170 осіб  на гостре респіраторне захворювання  COVID-19, викликане  коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії видужали 358 осіб, летальних випадків – п’ять”, – сказано в повідомленні.

В умовах ізоляції або на самоізоляції перебувають 478 осіб. У 75 з них ізоляція закінчиться в найближчі три доби.

“За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 … Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування”, – зазначили в пресцентрі.

  • Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
  • Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.