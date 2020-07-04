У Збройних силах України за останню добу зафіксовано 11 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі командування медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10.00 4 липня в Збройних силах України хворіє 170 осіб на гостре респіраторне захворювання COVID-19, викликане коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії видужали 358 осіб, летальних випадків – п’ять”, – сказано в повідомленні.

В умовах ізоляції або на самоізоляції перебувають 478 осіб. У 75 з них ізоляція закінчиться в найближчі три доби.

“За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 … Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування”, – зазначили в пресцентрі.