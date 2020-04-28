За минулу добу у Збройних Силах України зареєстрували 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

“На 07.00 28 квітня в Збройних Силах України хворіє 53 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 367 осіб. Кількість особового складу, в якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 149”, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомлялось напередодні, 6 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, виявили у військовослужбовців у Харківській області. На ранок гостру респіраторну хворобу COVID-19 облікували ще у 3-х осіб. Дані військовослужбовці (Львівська область – 1 особа, Тернопільська – 2 особи) знаходяться на самоізоляції, під наглядом медичної служби. Симптоми захворювання відсутні.