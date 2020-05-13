Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.
“В Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 43 особи. Також за період пандемії одужали 58 осіб та 2 летальних випадки”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебувають 252 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 30 осіб.
За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на COVID-19.
За даними ЗСУ, новий хворий військовослужбовець – зі Львівської області, лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта – задовільний. Отримує необхідне лікування.
- В Україні станом на ранок 13 травня підтверджено 16 тисяч 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 402 – за останню добу.