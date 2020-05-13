У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

“В Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 43 особи. Також за період пандемії одужали 58 осіб та 2 летальних випадки”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебувають 252 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 30 осіб.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на COVID-19.

За даними ЗСУ, новий хворий військовослужбовець – зі Львівської області, лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта – задовільний. Отримує необхідне лікування.