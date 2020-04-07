У Збройних Силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний.

Про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.

У ЗСУ на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 87 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби – 18 осіб.

“Стосовно померлої особи: жінка, працівник ЗС України однієї з військових частин з Івано-Франківської області. з 20.03.2020 перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 27.03.2020 стан погіршився, була госпіталізована до ЦРЛ м. Надвірна, 30.03.2020 переведена до реанімаційного відділення, 06.04.2020 о 6.00 померла. Діагноз COVID-19 підтверджено ввечері 06.04.2020”, – розповіли в ЗСУ.

Там також відзначили, що згідно з аналізом захворювань серед військових та цивільного населення, найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

“Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами”, – наголосили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Збройних силах України підтверджено третій випадок зараження коронавірусом COVID-19.