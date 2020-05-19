У Збройних Силах України на коронавірус COVID-19 хворіє 39 осіб. За добу було виявлено три нових випадки.

Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України.

“Станом на 07:00 19 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 39 осіб. Всього за час пандемії одужало 82 особи та 2 летальних випадки”, — повідомили в командуванні.

Зазначається, що наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 148 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 34 особи.

За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на COVID-19. Один військовослужбовець та двоє працівників ЗС України (Хмельницька область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний. Симптоми захворювання відсутні.