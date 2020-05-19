Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України.
“Станом на 07:00 19 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 39 осіб. Всього за час пандемії одужало 82 особи та 2 летальних випадки”, — повідомили в командуванні.
Зазначається, що наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 148 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 34 особи.
За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на COVID-19. Один військовослужбовець та двоє працівників ЗС України (Хмельницька область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний. Симптоми захворювання відсутні.
- В Україні станом на ранок 19 травня зафіксовано 18 тис. 876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 260 нових випадків – найменшу кількість за останній місяць.