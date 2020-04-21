У Збройних Силах України кількість військовослужбовців, інфікованих коронавірусом, зросла до 39 осіб.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook .

“На 07.00 21 квітня в Збройних силах України зареєстровано 39 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки”, – йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 272 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих дві доби – 90 осіб.

Раніше повідомлялося, що у Збройних силах України за останню добу зафіксовано 3 нові випадки інфікування коронавірусом.