Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.
Зазначається, що заражений помер в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.
Перші ознаки хвороби у чоловіка з’явилися ще 1 квітня, коли в нього підвищилася температура і виникли труднощі з диханням.
8 квітня його госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні. Він перебував у реанімаційному відділенні і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
12 квітня в чоловіка підтвердили коронавірусну хворобу за допомогою ПЛР тестування.
Сьогодні вранці він помер.
За інформацією командування, у чоловіка окрім гострої респіраторної хвороби COVID-19 були супутні захворювання.
- Раніше повідомлялося, що у ЗСУ за добу підтверджено п’ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
- 7 квітня у ЗСУ зафіксували першу смерть від COVID-19.
- Перший випадок COVID-19 зафіксовано серед прикордонників.
- В Україні станом на ранок 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 397 нових випадків.