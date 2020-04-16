У Збройних силах України зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що заражений помер в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.

Перші ознаки хвороби у чоловіка з’явилися ще 1 квітня, коли в нього підвищилася температура і виникли труднощі з диханням.

8 квітня його госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні. Він перебував у реанімаційному відділенні і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

12 квітня в чоловіка підтвердили коронавірусну хворобу за допомогою ПЛР тестування.

Сьогодні вранці він помер.

За інформацією командування, у чоловіка окрім гострої респіраторної хвороби COVID-19 були супутні захворювання.