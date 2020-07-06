Про це повідомила прес–служба командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.
“Станом на 6 липня 2020 року в Сухопутних Військах Збройних Сил України всього за час пандемії зафіксовано 189 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID–19, викликану коронавірусом SARS–CoV–2. З цього числа 125 осіб одужали, 61 знаходиться в ізоляції, в тому числі в самоізоляції“, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що в при цьому за весь час епідемії Збройних силах зафіксовано три смерті від коронавірусу.
Станом на 09:00 6 липня о Україні зафіксовано 543 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що за станом на 5 липня Київ і 8 областей не відповідають критеріям, необхідних для переходу до наступного етапу ослаблення карантинних заходів.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.