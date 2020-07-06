Про це повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

Станом на 6 липня 2020 року в Сухопутних Військах Збройних Сил України всього за час пандемії зафіксовано 189 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID19, викликану коронавірусом SARSCoV2. З цього числа 125 осіб одужали, 61 знаходиться в ізоляції, в тому числі в самоізоляції, сказано в повідомленні.

Відзначається, що в при цьому за весь час епідемії Збройних силах зафіксовано три смерті від коронавірусу.

Станом на 09:00 6 липня о Україні зафіксовано 543 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

  • Раніше повідомлялося, що за станом на 5 липня Київ і 8 областей не відповідають критеріям, необхідних для переходу до наступного етапу ослаблення карантинних заходів.
  • Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
  • Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.