Про це повідомила прес–служба командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

“Станом на 6 липня 2020 року в Сухопутних Військах Збройних Сил України всього за час пандемії зафіксовано 189 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID–19, викликану коронавірусом SARS–CoV–2. З цього числа 125 осіб одужали, 61 знаходиться в ізоляції, в тому числі в самоізоляції“, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в при цьому за весь час епідемії Збройних силах зафіксовано три смерті від коронавірусу.

Станом на 09:00 6 липня о Україні зафіксовано 543 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.