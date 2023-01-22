22 січня гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що нині все ще зберігається значний дефіцит в енергосистемі, наразі дотриманню графіків сприяє тепла погода.

Про це він повідомив у Facebook.

В українській енергосистемі дефіцит все ще залишається значним, хоча сьогодні мали дещо більші ліміти, тож, зокрема в Києві дотримувались графіків.

За словами Коваленка, на 23 січня передбачено такі обмеження:

Київ: 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто столиця залишатиметься в графіках.

Дніпро та область: 1149 МВт вдень, 1009 МВт на ніч, забезпечується 52% потреб електроенергії області. Обмеження вищі.

Водночас він зауважив, що покращенню ситуації раніше сприяла тепла погода, проте вже найближчим часом прогнозується зниження температури.

За будь-яких умов — економте. Стає холодніше, споживання росте, а енергосистема ще настільки відновлена, щоб витримувати значні навантаження”, – пояснив Коваленко.

Раніше в НЕК “Укренерго” повідомили, що 22 січня в Україні споживання електроенергії дещо збільшилось проти вчорашнього рівня. Дефіцит потужності залишається суттєвим.