Про це він повідомив у Facebook.
В українській енергосистемі дефіцит все ще залишається значним, хоча сьогодні мали дещо більші ліміти, тож, зокрема в Києві дотримувались графіків.
За словами Коваленка, на 23 січня передбачено такі обмеження:
- Київ: 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто столиця залишатиметься в графіках.
- Дніпро та область: 1149 МВт вдень, 1009 МВт на ніч, забезпечується 52% потреб електроенергії області. Обмеження вищі.
Водночас він зауважив, що покращенню ситуації раніше сприяла тепла погода, проте вже найближчим часом прогнозується зниження температури.
За будь-яких умов — економте. Стає холодніше, споживання росте, а енергосистема ще настільки відновлена, щоб витримувати значні навантаження”, – пояснив Коваленко.
Раніше в НЕК “Укренерго” повідомили, що 22 січня в Україні споживання електроенергії дещо збільшилось проти вчорашнього рівня. Дефіцит потужності залишається суттєвим.
- В енергосистемі все ще зберігається значний дефіцит потужності, до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу.
- Остання масована ракетна атака російських військ мала деструктивні наслідки для української енергетичної системи, зокрема було пошкоджено 9 блоків теплових електростанцій.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що держава має план щодо забезпечення електропостачання та його генерації.
- Уряд Японії виділив Україні 95 мільйонів доларів для відбудови й відновлення критичної інфраструктури.