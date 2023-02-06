Генеральний директор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко закликав підготуватись до ймовірно триваліших відключень електроенергії через збільшення дефіциту в енергосистемі.

Про це він повідомив у Facebook.

Коваленко пояснив, що за прогнозами тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться.

Так, на 7 лютого НЕК Укренерго надав такі обмеження:

Київ – 1147 МВт на день та 768 МВт вночі,

Дніпро – 1707 МВт на день та 1652 МВт на ніч.

Проте, зауважив, що цілком імовірно доведеться застосовувати триваліші відключення.

Хоча генерація зросла, але та через морози зростає і споживання. Також мережеві обмеження НЕК не дають можливості системі працювати повноцінно”, – наголосив Коваленко.

Окрім того, зазначив він, сніг і мороз можуть бути причиною додаткових аварій на лініях. Тому закликав обережно користуватися електроприладами, а у разі аварій звертатися до ОСББ або ОСР.

6 лютого у НЕК “Укренерго” заявили, що споживання електроенергії зростає, здебільшого через суттєве похолодання. Тож у країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у пік споживання — ранкові та вечірні години.

В “Укренерго” нагадали, що внаслідок 13 ракетних та 15 дронових атак РФ на енергосистему України пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Служби постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки відновлення стає все складнішим та триває довше. Крім того, відновлені об’єкти та резервні схеми живлення мають знижену надійність. Наслідки російських атак відчутні не тільки під час влучань, а й, на жаль, через деякий час після цього.

У компанії зазначили, що ліміти дозволяють столиці та іншим регіонам дотримуватись графіків стабілізаційних відключень.

Проте, зауважили, внаслідок аварії на підстанції на Одещині все ще залишається складна ситуація зі світлом.