У Закарпатській області прийняли рішення посилити карантинні обмеження через епідемію коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба Закарпатської ОДА.

Уточнюється, що рішення було прийнято обласною комісією з надзвичайних ситуацій.

З 4 липня в області буде обмежено час роботи закладів громадського харчування, а також закладів розважальної діяльності до 22:00.

Крім того, з 4 липня заборонена робота закладів, які здають в оренду для масових заходів.

У Закарпатській області також обмежать проведення в храмах та інших культових спорудах богослужінь. При цьому богослужіння можна проводити тільки на відкритому повітрі.

У Межигірському районі Закарпатської області заборонено також робота речових ринків.