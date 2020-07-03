Про це повідомила прес-служба Закарпатської ОДА.
Уточнюється, що рішення було прийнято обласною комісією з надзвичайних ситуацій.
З 4 липня в області буде обмежено час роботи закладів громадського харчування, а також закладів розважальної діяльності до 22:00.
Крім того, з 4 липня заборонена робота закладів, які здають в оренду для масових заходів.
У Закарпатській області також обмежать проведення в храмах та інших культових спорудах богослужінь. При цьому богослужіння можна проводити тільки на відкритому повітрі.
У Межигірському районі Закарпатської області заборонено також робота речових ринків.
- В Україні станом на 3 липня підтверджено 46 763 випадки COVID-19, за добу виявили 876 нових випадків.