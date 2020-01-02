У Закарпатській області голова селищної ради присвоїв 1 млн грн, які були виділені на ремонт доріг.

Про це повідомляє прес-служба Службы безпеки України.

Голова селищної ради організував схему розкрадання бюджетних коштів разом з директором приватного підприємства.

“Чиновник свідомо затвердив недостовірні відомості в акти виконаних робіт і забезпечив їх оплату. Сума наданих послуг була завищена майже на мільйон гривень, які були присвоєні учасниками угоди”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою”.