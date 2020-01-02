Про це повідомляє прес-служба Службы безпеки України.
Голова селищної ради організував схему розкрадання бюджетних коштів разом з директором приватного підприємства.
“Чиновник свідомо затвердив недостовірні відомості в акти виконаних робіт і забезпечив їх оплату. Сума наданих послуг була завищена майже на мільйон гривень, які були присвоєні учасниками угоди”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою”.
- Раніше правоохоронці викрили керівників декількох департаментів Одеської міської ради, які штучно створили кредитну заборгованість КП “Теплопостачання міста Одеси” і привласнили близько 100 млн гривень при її погашенні.