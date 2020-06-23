У Закарпатській області регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати послаблення карантину.

Про це повідомляє Закарпатський обласний центр громадського здоров’я.

Так, з 25 червня 2020 року у всій області заборонено проведення планових заходів щодо госпіталізації в медзаклади.

У вихідні та святкові дні забороняється перевезення пасажирів у громадському транспорті у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні.

Також з опівночі 23 червня до поліпшення епідемічної ситуації та ухвалення окремого рішення в області встановлять контрольно-пропускні пункти на перевальних ділянках таких автомобільних доріг: Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).

Місцевим органам виконавчої влади в разі необхідності радять змінити режими роботи з метою встановлення початку роботи о 8 годині в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування; о 10 годині в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України.

Суб’єктам господарювання рекомендовано на період дії карантину внести (за потреби) зміни режимів роботи з метою встановлення початку роботи о 10 або більш пізню годину.

Фармацевтичним суб’єктам господарювання рекомендовано встановити з 11:00 до 13:00 години прийому літніх відвідувачів (споживачів), розмежувавши прийом з іншими відвідувачами, і не допускати у визначені вище години прийом інших категорій громадян (споживачів).