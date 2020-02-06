У залі засідань Верховної Ради України сьогодні був помічений охоронець зі зброєю.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Максим Саврасов (“Європейська Солідарність”).

“У залі ВР охоронці зі зброєю”, – написав він, оприлюднивши відповідні фото.

У коментарях до знімків депутат написав, що це була охорона спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про даний факт повідомила в Facebook і нардеп від “Європейської Солідарності” Софія Федина.

“У залі Парламенту охоронці зі зброєю. Це недопустимо. В окремих країнах уже б кваліфікувалося, як силове захоплення Парламенту”, – наголосила вона.