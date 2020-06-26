У західних областях підтопило лікарні, де лікують хворих на COVID-19: евакуації не було

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
Міністр поінформував, що загалом через рясні дощі в Івано-Франківській області було затоплено 11 установ охорони здоров’я.
Серед них була і районна лікарня в місті Галич, де зараз лікують пацієнтів з COVID-19. Попри те, що приміщення лікарні були підтоплены, евакуювали тільки 3 пацієнток.
“Дійсно, в лікарні, яка знаходиться в місті Галич, була така ситуація, коли були затоплені підвальні приміщення. Ми, звичайно, почали готуватися до можливої евакуації, розробили маршрути, куди саме евакуюватися. Були евакуйовані тільки три жінки-породіллі, всі інші не були евакуйовані. […] Там знаходяться у нас 9 хворих на коронавірусну хворобу. Але евакуації вони не потребують, ситуація стабілізувалася”, — сказав Степанов.
Нагадаємо, що на заході України через негоду підтоплено 285 населених пунктів і зруйновано 117 км автодоріг. Найбільше постраждала Івано-Франківська область. У Тернопільській області річка Дністер перелилася через дамбу.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв знайти “не один мільярд гривень” на боротьбу з наслідками повеней в західних областях України.
- Міністерство закордонних справ України звернулося до НАТО, Європейського союзу та держав-партнерів за допомогою в подоланні наслідків повеней в західних областях України.