У західних областях підтопило лікарні, де лікують хворих на COVID-19: евакуації не було

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в західних областях України було підтоплено лікарні, де лікують хворих на COVID-19. Евакуацію пацієнтів не проводили.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Міністр поінформував, що загалом через рясні дощі в Івано-Франківській області було затоплено 11 установ охорони здоров’я.

Серед них була і районна лікарня в місті Галич, де зараз лікують пацієнтів з COVID-19. Попри те, що приміщення лікарні були підтоплены, евакуювали тільки 3 пацієнток.