Covid-19 Україна

оновлено 26.06.2020 о 00:01

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У західних областях підтопило лікарні, де лікують хворих на COVID-19: евакуації не було

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в західних областях України було підтоплено лікарні, де лікують хворих на COVID-19. Евакуацію пацієнтів не проводили.

П’ятниця, 26 червня 2020, 01:11

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Міністр поінформував, що загалом через рясні дощі в Івано-Франківській області було затоплено 11 установ охорони здоров’я.

Серед них була і районна лікарня в місті Галич, де зараз лікують пацієнтів з COVID-19. Попри те, що приміщення лікарні були підтоплены, евакуювали тільки 3 пацієнток.

“Дійсно, в лікарні, яка знаходиться в місті Галич, була така ситуація, коли були затоплені підвальні приміщення. Ми, звичайно, почали готуватися до можливої ​​евакуації, розробили маршрути, куди саме евакуюватися. Були евакуйовані тільки три жінки-породіллі, всі інші не були евакуйовані. […] Там знаходяться у нас 9 хворих на коронавірусну хворобу. Але евакуації вони не потребують, ситуація стабілізувалася”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, що на заході України через негоду підтоплено 285 населених пунктів і зруйновано 117 км автодоріг. Найбільше постраждала Івано-Франківська область. У Тернопільській області річка Дністер перелилася через дамбу.

Теги: COVID19, Коронавірус, Максим Степанов, ИваноФранковская область, наводнение

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