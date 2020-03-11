Про це повідомили в пресслужбі Запорізької обласної державної адміністрації.
Як розповіли у Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ України, враховуючи перебування жінки в Італії впродовж останніх 14 днів до захворювання та важкість перебігу хвороби, вона була в цей же день госпіталізована до боксованого відділення обласної інфекційної клінічної лікарні.
Результати аналізів на грип і парагрип виявилися негативними.
“Для подальшого вивчення матеріал, у тому числі для дослідження на новий коронавірус, надісланий до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України”, – додали в ОДА.
За всіма людьми, які контактували з пацієнткою, встановлено 14-денний медичний нагляд. Результати аналізів будуть відомі через кілька днів.
Нагадаємо, в Україні оголосили карантин.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.
- Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що в нашій країні, швидше за все, збільшиться кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19, проте панікувати не варто.