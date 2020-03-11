У Запорізьку інфекційну лікарню госпіталізували жінку з підозрою на коронавірусну інфекцію. Хвора поверталася додому з Італії.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької обласної державної адміністрації.

Як розповіли у Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ України, враховуючи перебування жінки в Італії впродовж останніх 14 днів до захворювання та важкість перебігу хвороби, вона була в цей же день госпіталізована до боксованого відділення обласної інфекційної клінічної лікарні.

Результати аналізів на грип і парагрип виявилися негативними.

“Для подальшого вивчення матеріал, у тому числі для дослідження на новий коронавірус, надісланий до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України”, – додали в ОДА.

За всіма людьми, які контактували з пацієнткою, встановлено 14-денний медичний нагляд. Результати аналізів будуть відомі через кілька днів.

Нагадаємо, в Україні оголосили карантин.