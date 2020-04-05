У Запоріжжі відмовилися припиняти рух громадського транспорту з 6 квітня в рамках посиленого карантину через коронавірус.

Про це заявив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці в Facebook.

“Дійсно, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, рекомендується заборонити роботу транспорту, крім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що така вимушена міра, ймовірно, правильна. Але! У той же час я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має можливості працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу. Тому, порадившись з юристами, я прийняв наступне рішення – завтра весь громадський транспорт виходить на маршрути. Керуючись постановою Кабінету Міністрів Країни від 2 квітня”, – заявив Буряк.

Він додав, що в транспорт пускатимуть тільки людей в масках або респіраторах.