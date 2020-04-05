Про це заявив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці в Facebook.
“Дійсно, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, рекомендується заборонити роботу транспорту, крім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що така вимушена міра, ймовірно, правильна. Але! У той же час я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має можливості працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу. Тому, порадившись з юристами, я прийняв наступне рішення – завтра весь громадський транспорт виходить на маршрути. Керуючись постановою Кабінету Міністрів Країни від 2 квітня”, – заявив Буряк.
Він додав, що в транспорт пускатимуть тільки людей в масках або респіраторах.
- 6 квітня розпочнуть діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.
- Серед нововведень, буде заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.
- Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності
- Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.