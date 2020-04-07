У Запоріжжі з 8 квітня зупиниться робота громадського транспорту для населення, окрім працівників об’єктів критичної інфраструктури, яким видадуть спеціальні перепустки.

Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці у Facebook.

“З 8 квітня проїзд у громадському транспорті буде дозволено виключно за перепустками. Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на основі рішення обласної комісії, яка визнала Запоріжжя територією карантинної зони. Це означає, що працівники всіх підприємств, яким дозволено працювати за постановою Кабміну (лікарні, аптеки, магазини, банки та ін.), зможуть і надалі пересуватися містом за наявності спеціальної довідки, яку керівники підприємств мають роздрукувати, завірити печаткою та видати своїм працівникам – під свою відповідальність”, – написав Буряк.

Він зазначив, що пересуватись містом зможуть працівники закладів охорони здоров’я, магазинів, уряду і держпослуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язку та комунікацій, банків, транспортних сервісів, оборони, правопорядку і тих підприємств, що мають безперервний цикл виробництва.

Міський голова також наголосив, що усі інші люди мають перебувати вдома та виходити лише за крайньої необхідності – зокрема в магазини та аптеки, які розташовані поблизу їхніх будинків.

“Разом з тим, ми облаштовуємо блокпости в місті на випадок, якщо рішенням обласного штабу пересування між містами буде повністю закрито”, – додав Буряк.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі коронавірус був підтверджений у директора ринку, який попри заборону продовжував торгівлю.