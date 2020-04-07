У Запоріжжі коронавірус був підтверджений у директора ринку, який попри заборону продовжував торгівлю.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Зазначається, що 21 березня працівники поліції виявили працюючі кіоски на одному з ринків Запоріжжя. Незважаючи на заборону, там продовжували торгівлю продуктами харчування.

У зв’язку з фактом порушення карантину правоохоронці провели роз’яснювальну бесіду з директором ринку. Під час бесіди директор ринку перешкоджав фіксуванню правопорушення. Згодом на нього склали адміністративний протокол за порушення під час карантину.

Пізніше було встановлено, що директор ринку, щодо якого було складено протокол, перебуває на лікуванні в медичному закладі, та 3 квітня йому підтверджено діагноз коронавірус COVID-19, стан його здоров’я важкий.

Поліцейські, які контактували з хворим, здали тести – результаті негативні. Крім цього, правоохоронці встановлюють коло осіб, із якими контактував чоловік.