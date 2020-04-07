Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
Зазначається, що 21 березня працівники поліції виявили працюючі кіоски на одному з ринків Запоріжжя. Незважаючи на заборону, там продовжували торгівлю продуктами харчування.
У зв’язку з фактом порушення карантину правоохоронці провели роз’яснювальну бесіду з директором ринку. Під час бесіди директор ринку перешкоджав фіксуванню правопорушення. Згодом на нього склали адміністративний протокол за порушення під час карантину.
Пізніше було встановлено, що директор ринку, щодо якого було складено протокол, перебуває на лікуванні в медичному закладі, та 3 квітня йому підтверджено діагноз коронавірус COVID-19, стан його здоров’я важкий.
Поліцейські, які контактували з хворим, здали тести – результаті негативні. Крім цього, правоохоронці встановлюють коло осіб, із якими контактував чоловік.
- За першу добу посиленого карантину поліцейські склали 192 адміністративних протоколи за порушення заходів самоізоляції.
- Станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 38 пацієнтів загинули, 28 одужали.