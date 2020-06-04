У Запоріжжі в нелегальному дитячому садку, облаштованому у квартирі, померла однорічна дитина.

Про це повідомили в поліції області.

У поліції заявляють, що 29 травня о 10:45 на адресу дитсадка викликали бригаду швидкої допомоги, лікарі якої констатували смерть однорічної дівчинки “внаслідок закриття дихальних шляхів шлунковим вмістом”: “Встановлено, що в цей день близько 09:00 мати дівчинки привела її до жительки на вул. Авраменка, 1969 року народження та залишила для нагляду “.

51-річна жінка, кажуть в поліції, облаштувала заклад у власній трикімнатній квартирі, не маючи дозволу і розміщувала оголошення про свої послуги в інтернеті.

Заступник голови Нацполіції в Запорізькій області Олег Григоров заявив, що вилучений відеозапис і слідчі дії “дозволили довести причетність господині нелегального дитсадка до вчинення особливо тяжкого умисного злочину”.

Санкції статті, за якою пред’явили звинувачення жінці, передбачають від 10 до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.