Про це поінформували в прес-службі Запорізької міської ради.
Наразі в гуртожитку виявлено 13 осіб, які захворіли на коронавірусів.
“В одному з гуртожитків захворіла жінка. У неї було виявлено симптоми коронавірусу. Жінку відправили до обласної інфекційної лікарні. Тестування підтвердило захворювання. Одразу після цього проведено тестування контактних осіб, які проживали на 5 поверсі гуртожитку. За підсумками перевірки, за результатами тесту, було виявлено ще 12 хворих”, – зазначається в повідомленні.
У міськраді наголошують, що хворі не мали симптомів коронавірусу. Наявність COVID-19 виявили завдяки ПЛР-тестуванню.
Сьогодні в Запоріжжі відбулося засідання спеціальної комісії з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
У результаті було прийнято рішення визнати гуртожиток інфікованим об’єктом. Його закрито на карантин. Біля будівлі організовано пост поліції, який контролюватиме ізоляцію гуртожитку.
У будівлі проводять дезінфекцію. Встановлюються контактні особи, які не проживають у гуртожитку, але контактували з хворими (родичі, колеги по роботі, працівники, які обслуговували гуртожиток). Їх також планується перевірити.
Крім того, медики проведуть тестування на коронавірус всіх інших мешканців гуртожитку, які зараз повинні залишатися в режимі самоізоляції.
Варто відзначити, що в гуртожитку проживають понад 200 людей.
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