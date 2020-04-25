У Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу COVID-19 в одному з гуртожитків в Олександрівському районі.

Про це поінформували в прес-службі Запорізької міської ради.

Наразі в гуртожитку виявлено 13 осіб, які захворіли на коронавірусів.

“В одному з гуртожитків захворіла жінка. У неї було виявлено симптоми коронавірусу. Жінку відправили до обласної інфекційної лікарні. Тестування підтвердило захворювання. Одразу після цього проведено тестування контактних осіб, які проживали на 5 поверсі гуртожитку. За підсумками перевірки, за результатами тесту, було виявлено ще 12 хворих”, – зазначається в повідомленні.

У міськраді наголошують, що хворі не мали симптомів коронавірусу. Наявність COVID-19 виявили завдяки ПЛР-тестуванню.

Сьогодні в Запоріжжі відбулося засідання спеціальної комісії з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У результаті було прийнято рішення визнати гуртожиток інфікованим об’єктом. Його закрито на карантин. Біля будівлі організовано пост поліції, який контролюватиме ізоляцію гуртожитку.

У будівлі проводять дезінфекцію. Встановлюються контактні особи, які не проживають у гуртожитку, але контактували з хворими (родичі, колеги по роботі, працівники, які обслуговували гуртожиток). Їх також планується перевірити.

Крім того, медики проведуть тестування на коронавірус всіх інших мешканців гуртожитку, які зараз повинні залишатися в режимі самоізоляції.

Варто відзначити, що в гуртожитку проживають понад 200 людей.