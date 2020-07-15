Про це повідомляється на сторінці пам’ятника у Facebook.

За дванадцять днів роботи археологи дослідили дев’ять комплексів, серед яких сім скіфських культових ям IV століття до нашої ери.

У цих ямах археологи знайшли горщик з рідкісним декором, фрагменти пательні, фрагменти вінчика великої орнаментованої корчаги, курант (знаряддя для розтирання), а також кістки рогатої худоби і уламок щелепи хижої тварини.

Фото: Миша Чернявский

Дослідниками також було знайдено ногайське поховання з нетиповим орієнтуванням поховання для цих кочівників.

Фото: Миша Чернявский

Фото: Миша Чернявский

Мамай-Гора – це найбільший мультикомплексний могильник Північного Причорномор’я. Розташований поблизу села Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, на лівому березі Каховського водосховища.

Фото: Мамай-Гора/Facebook

Фото: Мамай-Гора/Facebook

Фото: Мамай-Гора/Facebook