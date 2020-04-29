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У Запорізькій області на травневі свята посилять карантин: закриють проїзд до моря

У Запорізькій області посилюють протиепідемічні заходи у святкові травневі вихідні: в курортних районах встановлять додаткові КПП і закриють проїзд до прибережної території Азовського моря.

Середа, 29 квітня 2020, 22:59

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

“Главам Бердянська, Приморська, Приазовської, Якимівської райдержадміністрацій, Бердянському міському голові, міським, сільським та селищним головам об’єднаних територіальних громад Запорізької області, які мають прибережну територію Азовського моря, спільно з територіальними відділами ГУ НП в Запорізькій області в періоди 01-03 травня і 09-11 травня необхідно: з 08.00 30 квітня до 08.00 4 травня і з 08.00 8 травня до 23.59 11 травня організувати функціонування додаткових контрольно-пропускних постів на автомобільних дорогах, що ведуть до узбережжя Азовського моря, з метою недопущення в’їзду без потреби громадян з інших районів області та регіонів країни. А саме: автодорога Т-0820 Якимівка-Кирилівка (в’їзд у село Лиманське Якимівського району з боку смт Якимівка) і перехрестя вулиць Курортна і морська м. Приморськ”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, керівництву курортних районів доручено розробити чіткий механізм здійснення проїзду через КПП транспортними засобами, зокрема, передбачивши можливість надання дозволу на проїзд: вантажних автомобілів для перевезення необхідних товарів; транспортних засобів фізичних осіб, зареєстрованих проживають або мають у власності об’єкти нерухомості на території певних районів; транспортних засобів фізичних осіб, які працюють на стратегічних об’єктах; особам з інвалідністю, людей похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення в разі крайньої потреби; хворим і при форс-мажорних обставинах.

Регіональна комісія також рекомендує громадянам без потреби  не виходити на вулицю. Робота громадського транспорту буде заборонена, крім з 05.00 до 10.00 і з 15.00 до 20.00 годин 01-03 травня і 09-11 травня.

Також доручено посилити контроль за  забороною відвідування населенням парків, скверів, зон відпочинку тощо.

  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Стартова точка першого етапу пом’якшення карантину може настати 11 травня.
Теги: Запорізька область, Коронавірус, травневі свята, Азовское море, карантин

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