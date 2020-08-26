В «зелених» зонах України посилили карантин: що змінилося

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова постановою про продовження карантину також пропонується посилити деякі обмеження.
Зокрема, у регіонах, де встановлено зелений рівень епідеміологічної небезпеки, заборонили:
- проведення дискотек,
- роботу розважальних закладів (нічних клубів),
- діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля,
- проведення концертів, окрім тих, які проводяться закладами культури і у яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.
Уряд підтримав дану постанову.
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