Covid-19 Україна

оновлено 26.08.2020 о 21:02

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В «зелених» зонах України посилили карантин: що змінилося

Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно, а також посилив обмежувальні заходи у "зелених" зонах країни.

Середа, 26 серпня 2020, 15:10

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова постановою про продовження карантину також пропонується посилити деякі обмеження.

Зокрема, у регіонах, де встановлено зелений рівень епідеміологічної небезпеки, заборонили:

  • проведення дискотек,
  • роботу розважальних закладів (нічних клубів),
  • діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля,
  • проведення концертів, окрім тих, які проводяться закладами культури і у яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.

Уряд підтримав дану постанову.

  • У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.
  • В Україні з 24 серпня почало діяти нове епідемічне зонування. “Червону” зону карантину розширили.
Теги: зелена зона, Кабмін, Коронавірус, карантин

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