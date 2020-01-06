Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, кілька ракет впали поблизу американського посольства в “зеленій зоні” Багдада, де знаходяться урядові будівлі і іноземні представництва.

За інформацією AFP, дві ракети впали поблизу посольства США в “зеленій зоні” Багдада.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що під обстріл потрапив житловий будинок поблизу “зеленої зони”, в результаті чого постраждали цивільні.

#BREAKING: The first video showing rocket strike of #IRGC backed Kataib Hezbollah at #Baghdad‘s #GreenZone minutes ago. Five 122mm rockets launched by them hit the building opposite to the #USEmbassy in Jadiriya district. Kataib Hezbollah had warned about this attack yesterday. pic.twitter.com/AdiVs63Mfo — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 5 січня 2020 р.

Як передає AlJazeera, ще три ракети впали в районі Аль-Ядрія.

За словами джерел телеканалу в поліції, шість осіб отримали поранення.