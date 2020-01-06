Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, кілька ракет впали поблизу американського посольства в “зеленій зоні” Багдада, де знаходяться урядові будівлі і іноземні представництва.

За інформацією AFP, дві ракети впали поблизу посольства США в “зеленій зоні” Багдада.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що під обстріл потрапив житловий будинок поблизу “зеленої зони”, в результаті чого постраждали цивільні.

Як передає AlJazeera, ще три ракети впали в районі Аль-Ядрія.

За словами джерел телеканалу в поліції, шість осіб отримали поранення.

  • У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані.
  • Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
  • Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.