Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, кілька ракет впали поблизу американського посольства в “зеленій зоні” Багдада, де знаходяться урядові будівлі і іноземні представництва.
За інформацією AFP, дві ракети впали поблизу посольства США в “зеленій зоні” Багдада.
Також місцеві ЗМІ повідомляють, що під обстріл потрапив житловий будинок поблизу “зеленої зони”, в результаті чого постраждали цивільні.
#BREAKING: The first video showing rocket strike of #IRGC backed Kataib Hezbollah at #Baghdad‘s #GreenZone minutes ago. Five 122mm rockets launched by them hit the building opposite to the #USEmbassy in Jadiriya district. Kataib Hezbollah had warned about this attack yesterday. pic.twitter.com/AdiVs63Mfo
— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 5 січня 2020 р.
Як передає AlJazeera, ще три ракети впали в районі Аль-Ядрія.
За словами джерел телеканалу в поліції, шість осіб отримали поранення.
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- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.